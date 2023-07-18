«Сигнал недоброжелателям»: Белоруссия привлечет в отряды народного ополчения 150 тысяч человек

«Отряды народного ополчения создаются как вспомогательные в случае какой-то угрозы, если начинаются боевые действия. Основные задачи выполняет кадровая армия. Народное ополчение может выполнять функции правоохранительного блока на местах – охрана объектов и так далее. Минобороны рассчитывает привлечь в ряды ополчения до 150 тысяч человек. Что касается того, многие ли решат туда вступить, я лично знаю много людей, которые желали бы поучаствовать в столь суровое время в защите нашего государства. Риски, связанные с конфликтом на Украине, сохраняются. Мы показываем недоброжелателям, что у нас есть достойные силы и средства. Рискну прогнозировать, планку по количеству участников мы достигнем», - объяснил он.

Бойцы ЧВК «Вагнер» получат юридический статус от белорусского лидера Александра Лукашенко и продолжат выполнение своих контрактов в Африке и на Ближнем востоке, заявил ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин «Радиоточке НСН». Он отметил, что при этом «вагнеровцы» обязались защищать Белоруссию в случае угрозы.

