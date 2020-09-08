Сибиряки передали знамя времен советско-финской войны в Карелию

Торжественная церемония передачи воинской реликвии советско-финской войны 1939-1940 годов состоялась в Петрозаводске у Вечного огня. Новосибирскими мастерами была воссоздана точная копия наградного революционного Красного Знамени.

У знамени крайне интересная история. Его захватили финские солдаты в зимних боях в Карелии. Финнам удалось окружить 18-ю Ярославскую стрелковую дивизию под Питкярантой. Спасая боевое знамя, полковой комиссар Алексей Разумов спрятал его на своем теле под гимнастеркой и повел оставшуюся горстку бойцов на прорыв. Вся группа советских солдат погибла. Финские военные нашли знамя на теле убитого комиссара на поле боя.

По инициативе Новосибирского и Карельского отделений организации «Офицеры России» новосибирские мастера выполнили сложнейшую работу по изготовлению точной копии наградного революционного Красного знамени - того самого, которое 80 лет назад спасал комиссар 18-й Ярославской дивизии. Региональные отделения РВИО в Новосибирской области и Карелии, Новосибирский Исторический парк «Россия - моя история» поддержали эту инициативу. Начинание также было поддержано Минкультуры Новосибирской области и Республики Карелия, а также ДОСААФ Карелии.

Первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров подчеркнул важность и значимость этой инициативы.

«Будем знакомить молодых людей с военной историей нашего города и поддерживать славу замечательных частей, которые честно выполняли свой долг. Это пехотные полки, военные училища, школа СМЕРШ, 67-я бригада специального назначения, показавшая себя в двух чеченских кампаниях. И думаю, что в этом качестве мы в России будем первыми. Наша боевая история заслуживает того, чтобы о ней говорили, в том числе и история советско-финской войны: мы понесли тогда большие потери, но и приобрели большой боевой опыт, который пригодился в ходе Великой Отечественной», - рассказал он.

Копия знамени выполнена в точном соответствии с образцом 1926 года и из тех же материалов. Большая часть работы сделана вручную. В работе мастера использовали бархат, парчу, габардин, шелк, золотые и серебряные нити.

Как отметил в своем приветствии участникам торжественной церемонии передачи знамени директор исторического парка «Россия - моя история» Алексей Пронин, передача исторической копии наградного знамени - значимое событие в деле сохранения исторического наследия.



