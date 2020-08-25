Десантнику девятой роты, воевавшему в Афганистане, вручили медаль

Десантник Игорь Тихоненко, служивший с 1986 по 1988 год в составе 9-й роты в Афганистане, получил медаль «90 лет Воздушно-десантным войскам». Награда ветерану афганской войны была вручена первым зампредседателя заксобрания Новосибирской области Андреем Панфёровым во вторник, 25 августа. На торжественной встрече присутствовали также военнослужащие, представители областной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Игорь Тихоненко отправился на срочную военную службу в 18 лет. Он попал в знаменитую 9-ю роту, которая выстояла против сотен афганских моджахедов в бою за высоту 3234. Битва стала сюжетом для нескольких фильмов, в том числе Фёдора Бондарчука «9-я рота». В фильме вся рота погибла, хотя на самом деле, как объяснил Игорь Тихоненко, на поле боя тогда пали шесть человек из 39.

«Бой был очень длинный - шел 12 часов, и очень большая сила на нас шла. – рассказал Тихоненко. - Силы противника все пополнялись и пополнялись. Шестеро наших товарищей погибли, практически все остальные были ранены. Для меня этот бой был последним, потому что я скоро ушел на «дембель»».

Время службы в Афганистане Игорь Тихоненко считает лучшим в своей жизни: «Были молодые, есть, что вспомнить!»

Ветеран постоянно поддерживает связь с однополчанами. За заслуги в годы войны и службу в ВДВ Игорь Тихоненко награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Тем не менее первый вице-спикер областного парламента считает, что значение и роль военной операции, в которой участвовал Игорь Тихоненко, пока недооценен.

«Недооценены люди, которые принимали участие в боевых действиях и организовывали эти боевые действия. Я вам скажу, что это все-таки великий период. В тот момент, когда в нашей стране шли уже необратимые процессы, к сожалению, а Советский Союз был великой страной – солдаты воевали, выполняли свой воинский долг. И каждый солдат, каждый офицер, старший офицер – заслуженным авторитетом пользовался у нашего населения. Это наша история. Последнее десятилетие существования СССР - это героический период нашей истории», - считает Панфёров.

