Новости за ночь: Си Цзиньпин призвал морпехов готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к корпусу морской пехоты призвал солдат "направить усилия на готовность к войне", передает РИА Новости.

"(Вы должны — прим. ред.) сосредоточить разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну, и быть крайне бдительными", — приводит агентство слова китайского лидера.

Ранее профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН объяснил, что Китай, с одной стороны, сильно зависит от США, а с другой – ему нужны российские военные технологии для укрепления своей обороноспособности.

Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 23 июля заявил о начале холодной войны с Китаем, и добавил, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Пекином. Заместитель госсекретаря Стивен Бигун ранее говорил, что США следует найти уязвимое место в отношениях России с Китаем.

