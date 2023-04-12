Си Цзиньпин: Необходимо повышать уровень подготовки военных

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с инспекцией военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, сообщает Центральное телевидение страны.

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В ходе своего визита он заявил о необходимости укреплять управление подразделений, а также обеспечить безопасность и стабильность войск.

По его словам, военным необходимо повышать уровень подготовки.

«Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей», - сказал председатель КНР.

Ранее Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести со стороны Парижа свой план урегулирования конфликта на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:АрмияКитайСи Цзиньпин

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