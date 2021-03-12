Швеция оценила шансы России и НАТО при военном столкновении

Россия будет иметь преимущество над НАТО в случае крупномасштабной войны без предварительного уведомления в непосредственной близости от территории Швеции. К такому выводу пришли эксперты в отчете научно-исследовательского института тотальной обороны Швеции, сообщает телеканал SVT.

Специалисты заключили, что Североатлантическому альянсу не хватает маневров и географического рассредоточения стран-членов альянса. По мнению исследователей, для повышения боеготовности НАТО должна ускорить свои действия, а не наращивать собственные силы.

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Один из авторов доклада, Кристер Паллин, подчеркнул, что Россия получит явное преимущество на суше, если подступит к странам Балтии через территорию Белоруссии. По его словам, преимущество может сохраняться как минимум в течение нескольких месяцев, пока США не перебросят к этим территориям «большие силы».


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