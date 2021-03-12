Швеция оценила шансы России и НАТО при военном столкновении

Россия будет иметь преимущество над НАТО в случае крупномасштабной войны без предварительного уведомления в непосредственной близости от территории Швеции. К такому выводу пришли эксперты в отчете научно-исследовательского института тотальной обороны Швеции, сообщает телеканал SVT.

Специалисты заключили, что Североатлантическому альянсу не хватает маневров и географического рассредоточения стран-членов альянса. По мнению исследователей, для повышения боеготовности НАТО должна ускорить свои действия, а не наращивать собственные силы.