Швеция оценила шансы России и НАТО при военном столкновении
Россия будет иметь преимущество над НАТО в случае крупномасштабной войны без предварительного уведомления в непосредственной близости от территории Швеции. К такому выводу пришли эксперты в отчете научно-исследовательского института тотальной обороны Швеции, сообщает телеканал SVT.
Специалисты заключили, что Североатлантическому альянсу не хватает маневров и географического рассредоточения стран-членов альянса. По мнению исследователей, для повышения боеготовности НАТО должна ускорить свои действия, а не наращивать собственные силы.
Один из авторов доклада, Кристер Паллин, подчеркнул, что Россия получит явное преимущество на суше, если подступит к странам Балтии через территорию Белоруссии. По его словам, преимущество может сохраняться как минимум в течение нескольких месяцев, пока США не перебросят к этим территориям «большие силы».
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