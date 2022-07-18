Кадыров предложил разместить ПВО в горах Чечни

По словам Кадырова, в нынешних условиях России нужны новые стратегические военные решения, и на южных рубежах страны «как никогда востребованы системы ПВО», отмечает Газета.ру.

Глава Чечни считает, что от противника можно ожидать что угодно, поэтому Россия должна принять «упреждающие тактические меры». В связи с этим Кадыров предложил разместить ПВО на месте танковой части в Шалинском районе республики.

Ранее глава Чечни заявил, что следующей задачей в рамках спецоперации на Украине станет уничтожение остатков сбежавших из республики террористов, напоминает РЕН ТВ.

