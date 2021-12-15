ВЦИОМ: Россияне назвали главными авторитетами Путина, Шойгу и Лаврова

«На вопрос, кто из известных россиян является для опрошенных авторитетом, 16% назвали Владимира Путина», — приводит РИА Новости сообщение ВЦИОМ.

Также респонденты заявили, что авторитетом для них является глава Минобороны Сергей Шойгу (5%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (4%), отмечает Ura.ru.

При этом каждый пятый опрошенный не считает никого авторитетом, а 35% респондентов прислушиваются к мнению родителей.

Опрос проводился 24 ноября методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

