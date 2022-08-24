Шойгу заявил о повышении боеготовности российских баз в Таджикистане и Киргизии

Россия на фоне ситуации в Афганистане повысит боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации», - цитирует главу Минобороны ТАСС.

Шойгу указал, что в Афганистане активизируются международные террористические организации, в частности, ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) и запрещенная в России «Аль-Каида»; это остается «серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии». Кроме того, на фоне продолжающегося вооруженного противостояния в Афганистане ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, продолжается наркотрафик и трансграничная преступность.

По словам министра, РФ приветствует любые международные инициативы по урегулированию в республике и принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

В июне Шойгу в ходе встречи с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым заявлял, что ситуация в Афганистане остается напряженной и то, что оставили США после выхода из республики, «продолжает деградировать», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные БазыКиргизияТаджикистанАфганистанСергей Шойгу
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