Шойгу заявил, что зарплаты военным будут повышать сверх плана

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году денежное довольствие военнослужащих было проиндексировано на 3,7%, сообщает ТАСС.

Шойгу заявил об увеличении числа контрактников в 2022 году

На расширенном заседании коллегии военного ведомства он отметил, что в 2022-2023 годах индексация денежного довольствия «будет проведена сверх запланированных параметров».

Шойгу также добавил, что в 2021-2023 годах министерству, в целях ежегодного увеличения контрактников, было дополнительно выделено 180,2 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству РФ проиндексировать денежное довольствие военнослужащих и увеличить их пенсию, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРоссийская АрмияМинобороны РФЗарплатаСергей Шойгу
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