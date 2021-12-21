Шойгу заявил, что зарплаты военным будут повышать сверх плана
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году денежное довольствие военнослужащих было проиндексировано на 3,7%, сообщает ТАСС.
На расширенном заседании коллегии военного ведомства он отметил, что в 2022-2023 годах индексация денежного довольствия «будет проведена сверх запланированных параметров».
Шойгу также добавил, что в 2021-2023 годах министерству, в целях ежегодного увеличения контрактников, было дополнительно выделено 180,2 млрд рублей.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству РФ проиндексировать денежное довольствие военнослужащих и увеличить их пенсию, сообщает Ura.ru.
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