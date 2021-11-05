Корабли ВМС США провели учения в Черном море

Корабли военно-морского флота США провели учения в Черном море совместно с болгарским фрегатом «Горди». Об этом сообщил шестой оперативный флот США, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в учениях участвовал, в частности, ракетный эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Учения начались 30 октября.

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что вели слежение за происходящим с момента захода кораблей в акваторию Черного моря.

