Корабли ВМС США провели учения в Черном море
Корабли военно-морского флота США провели учения в Черном море совместно с болгарским фрегатом «Горди». Об этом сообщил шестой оперативный флот США, передает «Интерфакс».
Отмечается, что в учениях участвовал, в частности, ракетный эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Учения начались 30 октября.
В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что вели слежение за происходящим с момента захода кораблей в акваторию Черного моря.
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