СМИ: Ракеты «Авангард» могут быть запущены из-за пределов атмосферы
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» может быть запущен за пределами атмосферы Земли и поразить цели в любой точке земного шара примерно за 30 минут. Об этом пишет британское издание Daily Express.
Ракета, которую в свое время Владимир Путин назвал метеоритом, по мнению журналистов, является единственным в своем роде оружием и представляет опасность тем, что ее нельзя остановить нынешними существующими средствами противоракетной обороны западных стран.
Стратегический ядерный комплекс «Авангард» относится к ядерной триаде России. Считается, что ракету нельзя сбить из-за маневров, которые блокируют возможность поразить ее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олимпийская чемпионка Загитова представила собственную коллекцию одежды
- Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
- СМИ назвали причину смерти экс-барабанщика «Би-2» Николая Плявина
- СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии
- Зеленский заявил о готовящемся третьем Майдане на Украине
- Центробанк сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
- СМИ: Ракеты «Авангард» могут быть запущены из-за пределов атмосферы
- СМИ: Играющий в НХЛ Малкин задолжал налоговой в РФ более полумиллиона рублей
- Финляндия направит на Украину 20-й пакет военной помощи
- СМИ: С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли два десятка россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru