СМИ: Ракеты «Авангард» могут быть запущены из-за пределов атмосферы

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» может быть запущен за пределами атмосферы Земли и поразить цели в любой точке земного шара примерно за 30 минут. Об этом пишет британское издание Daily Express.

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Ракета, которую в свое время Владимир Путин назвал метеоритом, по мнению журналистов, является единственным в своем роде оружием и представляет опасность тем, что ее нельзя остановить нынешними существующими средствами противоракетной обороны западных стран.

Стратегический ядерный комплекс «Авангард» относится к ядерной триаде России. Считается, что ракету нельзя сбить из-за маневров, которые блокируют возможность поразить ее.

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ФОТО: РИА Новости
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