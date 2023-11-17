СМИ: Ракеты «Авангард» могут быть запущены из-за пределов атмосферы

Ракета, которую в свое время Владимир Путин назвал метеоритом, по мнению журналистов, является единственным в своем роде оружием и представляет опасность тем, что ее нельзя остановить нынешними существующими средствами противоракетной обороны западных стран.

Стратегический ядерный комплекс «Авангард» относится к ядерной триаде России. Считается, что ракету нельзя сбить из-за маневров, которые блокируют возможность поразить ее.

