Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 28 квадратных километров и две тысячи военных

Украинские войска ежедневно теряют по 28 квадратных километров территории и до 2 тысяч военных в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24».

Кроме того, Шойгу отметил, что за август-сентябрь российская армия взяла под контроль почти тысячу квадратных километров территории. По словам секретаря Совбеза, темпы будут увеличивать.

Ранее Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока не вытеснит украинских террористов из Курской области, напоминает Ura.ru.

