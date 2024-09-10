Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 28 квадратных километров и две тысячи военных
Украинские войска ежедневно теряют по 28 квадратных километров территории и до 2 тысяч военных в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24».
Кроме того, Шойгу отметил, что за август-сентябрь российская армия взяла под контроль почти тысячу квадратных километров территории. По словам секретаря Совбеза, темпы будут увеличивать.
Ранее Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока не вытеснит украинских террористов из Курской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru