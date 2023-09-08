Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации
8 сентября 202316:48
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Награждение прошло в Национальном центре управления обороной. Военнослужащие получили из рук Шойгу медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм при выполнении боевых задач.
Среди награжденных - командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля, который смог организовать прорыв своего подразделения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин сообщил, что за семь месяцев рост ВВП превысил 2%
- Гутерриш: скорого разрешения кризиса на Украине не предвидится
- Совфед решил открыть осеннюю сессию раньше запланированного
- Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации
- Проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса обойдётся в 2,8 тысячи рублей
- Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсом Azur Air
- ЕС хочет возвращения России в зерновую сделку
- Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва-Казань
- Путин запустил движение по участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
- Балицкий: те, кто в рядах ВСУ мог держать в руках оружие, полегли под Работино
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru