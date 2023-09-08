Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации

Путин и Собянин запустил движение по участку трассы М-12 Москва - Казань Более 1 млн москвичей приняли участие в выборах к 15-00 Службы Москвы перешли на усиленный режим перед Днём города Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в столице перед Днём города Всероссийский фестиваль «Наука 0+» пройдет в Москве 6-8 октября