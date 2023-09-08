Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

Награждение прошло в Национальном центре управления обороной. Военнослужащие получили из рук Шойгу медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Среди награжденных - командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля, который смог организовать прорыв своего подразделения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры