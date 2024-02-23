Шойгу вручил госнаграды военным в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды военным в штабе Объединенной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны.

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«Генерал армии Сергей Шойгу ... вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач», — указали в ведомстве.

Министр вручил бойцам ордена Мужества и медали «За отвагу» за проявленные самоотверженность и героизм. Кроме того, Шойгу поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач в ходе специальной военной операции, пишет RT.

После церемонии глава Минобороны и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов поздравили принимающих участие в СВО военных с Днем защитника Отечества, поблагодарив их за добросовестную службу и пожелав крепкого здоровья, твердого духа и новых побед.

Ранее Сергей Шойгу наградил участников СВО «Золотыми Звездами» Героев России за мужество и героизм, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Минобороны РФ
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