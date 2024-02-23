Шойгу вручил госнаграды военным в штабе Объединенной группировки войск
Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды военным в штабе Объединенной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны.
«Генерал армии Сергей Шойгу ... вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач», — указали в ведомстве.
Министр вручил бойцам ордена Мужества и медали «За отвагу» за проявленные самоотверженность и героизм. Кроме того, Шойгу поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач в ходе специальной военной операции, пишет RT.
После церемонии глава Минобороны и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов поздравили принимающих участие в СВО военных с Днем защитника Отечества, поблагодарив их за добросовестную службу и пожелав крепкого здоровья, твердого духа и новых побед.
Ранее Сергей Шойгу наградил участников СВО «Золотыми Звездами» Героев России за мужество и героизм, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Тихом океане
- Роскомнадзор заявил об утечке 500 млн записей о россиянах в 2024 году
- Шойгу вручил госнаграды военным в штабе Объединенной группировки войск
- Белый дом: Байден встретился с вдовой Навального
- Стало известно о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта
- Зеленский отказался от заключения подобных минским соглашений
- На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
- Шойгу приказал организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
- СМИ: американский Odysseus совершил успешную посадку на Луну
- Врач назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru