Шойгу сообщил о поступлении в ВКС РФ первых беспилотников
21 декабря 202014:33
Первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотниками средней дальности "Иноходец" и "Форпост" начали поступать на вооружение в российскую армию. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенной коллегии военного ведомства.
Ранее в ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений и техники в российской армии на данный момент составляет более 70%, в ядерных силах - 86%, передает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Россия временно прекратила авиасообщение с Великобританией из-за коронавируса
- Эксперт заявил о необходимости объединить все мессенджеры в одной группе
- Шойгу сообщил о поступлении в ВКС РФ первых беспилотников
- Путин призвал сосредоточиться на развитии всех составляющих ядерной триады
- Азербайджан направит более миллиарда долларов на реконструкцию в Нагорном Карабахе
21 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru