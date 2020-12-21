Шойгу сообщил о поступлении в ВКС РФ первых беспилотников

Первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотниками средней дальности "Иноходец" и "Форпост" начали поступать на вооружение в российскую армию. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенной коллегии военного ведомства.

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Ранее в ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений и техники в российской армии на данный момент составляет более 70%, в ядерных силах - 86%, передает РЕН ТВ.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:БеспилотникиСергей Шойгу
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