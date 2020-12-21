Путин сравнил скорость изменения вооружений с Формулой-1

Президент России Владимир Путин сравнил гонку вооружений в современном мире с Формулой-1, по его мнению, скорость обновления вооружений даже превышает скорости этой гонки, передает РИА Новости.

Он сказал, что России нельзя в ней останавливаться, иначе можно потерять позиции.

Глава государства рассказал, что на настоящий момент доля современных вооружений в армии превышает 70%, в ядерных силах – 86%.

Он также призвал снизить стоимость гособоронзаказа.

