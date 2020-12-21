Путин сравнил скорость изменения вооружений с Формулой-1
21 декабря 202013:50
Президент России Владимир Путин сравнил гонку вооружений в современном мире с Формулой-1, по его мнению, скорость обновления вооружений даже превышает скорости этой гонки, передает РИА Новости.
Он сказал, что России нельзя в ней останавливаться, иначе можно потерять позиции.
Глава государства рассказал, что на настоящий момент доля современных вооружений в армии превышает 70%, в ядерных силах – 86%.
Он также призвал снизить стоимость гособоронзаказа.
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21 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru