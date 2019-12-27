Шойгу сделал 31 декабря выходным для военных
Последний день уходящего года станет выходным для российских военнослужащих. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу», - сказал министр, отметив, что эти меры связаны с напряженностью в конце 2019 года, сообщает RT.
Министр поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову довести эту информацию до воинских частей, а Национальному центру управления обороной проконтролировать исполнение приказала.
Отметим, что власти целого ряда регионов ранее сделали выходным 31 декабря, в некоторых субъектах отдыхать в этот день будут только госслужащие.
В ходе пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что можно рассмотреть вопрос о том, чтобы 31 декабря стал постоянным выходным по всей стране.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Минобороны опровергли драку российских и американских военных
- Шойгу сделал 31 декабря выходным для военных
- Ракетный полк «Авангардов» впервые заступил на боевое дежурство
- Минтруд напомнил о грядущей индексации пенсий
- Сирийская оппозиция сообщила о драке российских и американских военных