Шойгу: Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара, сообщает пресс-служба военного ведомства.
По его словам, учения проходили под руководством президента РФ Владимира Путина.
«Отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - отметил министр.
В пресс-службе Кремля добавили, что по полигону Кура на Камчатке с испытательного космодрома Плесецк осуществлены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», из акватории Баренцева моря - баллистической ракеты «Синева». Также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые осуществили «пуски крылатых ракет воздушного базирования».
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, руководство страны никогда не заявляло о такой возможности, сообщает RT.
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