Шойгу: Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Пентагон: Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил

По его словам, учения проходили под руководством президента РФ Владимира Путина.

«Отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - отметил министр.

В пресс-службе Кремля добавили, что по полигону Кура на Камчатке с испытательного космодрома Плесецк осуществлены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», из акватории Баренцева моря - баллистической ракеты «Синева». Также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые осуществили «пуски крылатых ракет воздушного базирования».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, руководство страны никогда не заявляло о такой возможности, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВоенные УченияВладимир ПутинСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры