Шойгу: Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара

По его словам, учения проходили под руководством президента РФ Владимира Путина.

«Отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», - отметил министр.

В пресс-службе Кремля добавили, что по полигону Кура на Камчатке с испытательного космодрома Плесецк осуществлены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», из акватории Баренцева моря - баллистической ракеты «Синева». Также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые осуществили «пуски крылатых ракет воздушного базирования».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, руководство страны никогда не заявляло о такой возможности, сообщает RT.