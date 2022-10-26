Пентагон: Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил

Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил «Гром», требования транспарентности соблюдены. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию

«США были уведомлены... В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности», – цитирует Райдера РИА Новости.

Представитель Пентагона указал, что российские учения — ежегодное, вполне обычное мероприятие, однако США будут пристально следить за маневрами, отмечает РЕН ТВ.

Учения Стратегических ядерных сил РФ «Гром-2022» стартуют 26 октября. В рамках учений планируются пуски межконтинентальной баллистической ракеты из Плесецка, баллистических ракет подводных лодок из района Кольского полуострова, крылатых ракет, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьУченияРоссияПентагон
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