Шойгу: Россия и Китай не создают военный блок
Отношения России и Китая являются образцом стратегического взаимодействия на основе доверия и уважения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Министр провел переговоры в Москве с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.
Шойгу подчеркнул, что Москва и Пекин не создают военный блок, в отличие от некоторых агрессивных западных стран.
«Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении», — указал глава военного ведомства.
В конце октября Чжан Юся и Сергей Шойгу провели переговоры в Пекине. Зампред ЦВС КНР в ходе встречи подчеркнул, что стороны поддерживают отношения на высоком уровне и готовы совместно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности, напоминает «Свободная пресса».
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