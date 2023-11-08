Шойгу: Россия и Китай не создают военный блок

Министр провел переговоры в Москве с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

Шойгу подчеркнул, что Москва и Пекин не создают военный блок, в отличие от некоторых агрессивных западных стран.

«Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении», — указал глава военного ведомства.

В конце октября Чжан Юся и Сергей Шойгу провели переговоры в Пекине. Зампред ЦВС КНР в ходе встречи подчеркнул, что стороны поддерживают отношения на высоком уровне и готовы совместно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности, напоминает «Свободная пресса».

