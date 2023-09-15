Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье

Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения Ряд стран ЕС не могут быстро отказаться от энергоносителей из России В Госдуме предложили давать бесплатный гектар во всех субъектах России В Гарварде прошла 33-я церемония вручения Шнобелевской премии «Радиоточка НСН» разыгрывает винил с автографами культовых музыкантов