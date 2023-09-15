Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на заводе «Звезда» в Большом Камне в Приморье. Об этом сообщили в Минобороны.
Глава военного ведомства посетил предприятие в рамках рабочей поездки в Приморском крае, отмечает телеканал «360».
Шойгу заслушал доклад директора завода «Звезда» о проведении ремонта атомных подводных лодок, их модернизации, строительстве плавучего докового комплекса, пишет Ura.ru. Министр обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения оборонзаказа.
«Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок», — подчеркнули в министерстве.
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