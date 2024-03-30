Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Алтайском крае
Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Об этом сообщило Минобороны.
«Министр... проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии... осуществляющем выпуск составных частей к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам», — указали в ведомстве.
Глава предприятия доложил главе Минобороны, что с 2022 года объем выпускаемой продукции был увеличен в 3,5 раза, в прошлом году на заводе установили порядка 300 новых станков и оборудования, при этом численность сотрудников предприятия за два года выросла вдвое, более чем на 1600 человек.
Кроме того, производящем компоненты для снаряжения боеприпасов предприятии Шойгу доложили об увеличении объема выпуска продукции втрое с 2023 года. Также на заводе начали строительство нового комплекса объектов производства и хранения. Глава Минобороны поставил задачу ускорить процесс создания новых производственных площадей.
По итогам проверки Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководством Минобороны, Минпромторга, сотрудниками профильных органов военного управления, главами предприятий.
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