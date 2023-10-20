Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Президент заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине. О положении дел ему рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Путин 18 апреля посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуВооруженные Силы РФВладимир Путин

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