Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Президент заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине. О положении дел ему рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Путин 18 апреля посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru