Шойгу проверил производство беспилотников в Удмуртии
Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в Минобороны.
«На предприятиях концерна "Калашников" Сергей Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БпЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооруженные силы», — указали в ведомстве.
Министру доложили об открытии новых цехов с 2022 года, их запуск позволил на 60% увеличить объем производства дронов. Как отметили в Минобороны, на фоне ввода новых мощностей вдвое вырастет производство высокоточного оружия, в частности, управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», зенитных управляемых ракет «Стрела», управляемых артснарядов «Китолов-2». Также Шойгу продемонстрировали новые композитные материалы, используемые в создании беспилотников и повышающие их живучесть.
«На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, министру обороны ... представили новые образцы разведывательных и ударных БпЛА», — говорится в сообщении министерства.
Летательные аппараты доработали с учетом опыта их применения в специальной военной операции.
Кроме того, на предприятии «Беспилотные системы» Шойгу доложили о разработке широкого ряда дронов самолетного и вертолетного типа с различной полезной нагрузкой. Сотрудники организации разработали собственную программу обучения и повышения квалификации расчетов БПЛА для быстрого освоения и эффективного применения устройств.
В заключение глава Минобороны провел совещание с главами предприятий ОПК и представителями органов военного управления. Шойгу подчеркнул, что большая часть поставленных год назад задач была решена, теперь необходимо приступить к возникшим в ходе СВО вопросам ретрансляции, управления, наведения и целеуказания. Министр поручил наращивать темпы, число и качество продукции.
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