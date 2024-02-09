Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по ситуации в зоне СВО

По данным ведомства, Шойгу посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск и штаб группировки войск прикрытия государственной границы. По итогам работы министр провел совещание.

Глава военного ведомства заслушал доклады командующих по обстановке в зоне СВО, действиям противника, выполнению войсками боевых задач. Министру предоставили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Белой Криницы, позиции дивизиона комплекса С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов противника на Краснолиманском направлении, системы М777 в районе Часова Яра.

«Шойгу поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений», — указали в Минобороны.

Министр поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок в районах СВО.

Ранее Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице, напоминает телеканал «360».

