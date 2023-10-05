Шойгу проверил подготовку контрактников и добровольцев на полигонах ЮВО

«Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС», — указали в министерстве.

Начальник управления боевой подготовки ЮФО доложил главе Минобороны, что военнослужащие проходят тактико-специальную, огневую, медицинскую, инженерную подготовку. Кроме того, контрактников и добровольцев обучают по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и другим специальностям.

«В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации», – указал начальник управления.

Кроме того, на полигонах проводится отработка организации связи при наступательных действиях.

Ранее Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», напоминает RT.

