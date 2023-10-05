Шойгу проверил подготовку контрактников и добровольцев на полигонах ЮВО
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС», — указали в министерстве.
Начальник управления боевой подготовки ЮФО доложил главе Минобороны, что военнослужащие проходят тактико-специальную, огневую, медицинскую, инженерную подготовку. Кроме того, контрактников и добровольцев обучают по программам подготовки операторов беспилотников, механиков-водителей и другим специальностям.
«В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации», – указал начальник управления.
Кроме того, на полигонах проводится отработка организации связи при наступательных действиях.
Ранее Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: Жителя Владимирской области задержали за работу на украинские спецслужбы
- СМИ: Владелец Aperol попросил запретить сторонний импорт напитка в Россию
- KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов
- Путин поздравил Рахмона с днем рождения
- В Монако представили самую скоростную частную подлодку Super Sub
- Хронический стресс и депрессия увеличивают риск заболевания Альцгеймером
- Superjob: Россияне назвали достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц
- Тишковец: Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за трое суток
- Шойгу проверил подготовку контрактников и добровольцев на полигонах ЮВО
- Богомаз: В поселке Суземка из-за обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru