Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Запад» в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Шойгу доложил Путину о создании резервной армии и армейского корпуса

Глава Минобороны заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей ситуации, действиям противника и выполнению задач ВС России на основных тактических направлениях. Кроме того, командующий доложил министру о создании и боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для группировки.

Также Шойгу также провел совещание с командованием. Министр указал на высокую эффективность выявления и поражения техники и живой силы противника в зоне ответственности «Западной» группировки. Руководству поставили задачу продолжать активную разведку позиций Украины, пишет Ura.ru. Это необходимо для вскрытия и пресечения планов противника на дальних подступах к линии соприкосновения.

Кроме того, глава Минобороны обратил внимание на организацию обеспечения войск в СВО и создания условий для безопасного размещения военных, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФСергей Шойгу

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