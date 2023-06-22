Шойгу доложил Путину о создании резервной армии и армейского корпуса

Он отметил, что резервная армия и армейский корпус получат порядка 3,7 тысяч единиц техники.

«Плюс к этому, пять полков в первой 20 армии танковой. (Они – ред. НСН) сформированы уже более чем на 60%», - сказал Шойгу.

Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по набору контрактников идет «очень неплохо». По его словам, подготовкой контрактников занимается один из заместителей министра обороны, и эта подготовка налажена, сообщает «Радиоточка НСН».

