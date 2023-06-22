Шойгу доложил Путину о создании резервной армии и армейского корпуса
К концу июня в Вооруженных силах России будут сформированы резервная армия и армейский корпус. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
Он отметил, что резервная армия и армейский корпус получат порядка 3,7 тысяч единиц техники.
«Плюс к этому, пять полков в первой 20 армии танковой. (Они – ред. НСН) сформированы уже более чем на 60%», - сказал Шойгу.
Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по набору контрактников идет «очень неплохо». По его словам, подготовкой контрактников занимается один из заместителей министра обороны, и эта подготовка налажена, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тарпищев: российских юниоров могут не допустить к участию в Уимблдоне
- Песков: Неизвестно, привозил ли глава МИД Катара в РФ инициативы по Украине
- FIFA и UEFA надеются на скорое возвращение России на соревнования
- В двух городах Красноярского края ввели режим «черного неба»
- Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО
- В США заявили о панике Байдена из-за уничтоженной техники ВСУ
- «Хрен им»: Песков уверен, что Запад правильно понял Путина
- Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины не будет безграничным
- В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе на фоне неудач Киева
- Путин созвал членов Совбеза РФ для обсуждения спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru