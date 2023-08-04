Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»

Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командиры и офицеры штаба представили министру свои доклады. Шойгу сообщили о текущей обстановке, характере действий противника, выполнении боевых задач на тактических направлениях.

Также Сергей Шойгу поблагодарил командиров и личный состав «Центра» за успешные наступательные действия на краснолиманском направлении и овладение более выгодными для российских сил позициями.

Ранее министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что бойцы ВДВ проявляют беспримерный героизм и мужество во время СВО, напоминает телеканал 360.

