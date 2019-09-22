Шойгу ответил Кудрину цитатой Жванецкого

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу считает несостоятельными заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом бюджете оборонного ведомства. В интервью «Московскому комсомольцу» Шойгу обратился к произведению сатирика Михаила Жванецкого «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!».

Сергей Шойгу сравнил мнение Кудрина о «неподъемном бремени для экономики России» оборонных расходов с логикой героев Жванецкого.

«Дословно не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил также, что не приемлет единиц измерения «много, необоснованно много, чрезмерно много». Он заявил, что не знает таких критериев. Сергей Шойгу порекомендовал экономистам добиваться повышения доходов, а не опасаться больших расходов.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН усомнился в реальности трат России на продукты интеллектуальной собственности.

