Шойгу проинспектировал группировку «Центр» в зоне СВО
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.
Глава военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, действиям противника, выполнению боевых задач на операционном направлении. Так, командующий «Центра» генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру, что при освобождении Авдеевки бойцы отбросили противника с занимаемых им позиций более чем на 10 километров. Российские военные продолжают наступление на своих направлениях.
«Сергей Шойгу указал на опережающее обеспечение войск группировки всем необходимым ... Глава российского военного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации, и добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта», — отметили в Минобороны.
Также министр поручил дополнительно усилить группировку войск средствами радиоэлектронной борьбы, прежде всего в тактическом звене.
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