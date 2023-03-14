Шойгу приказал удвоить производство высокоточных средств поражения
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился увеличить в два раза объемы выпуска высокоточных средств поражения. Об этом он объявил в ходе инспекторского визита на предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области.
Там глава Минобороны проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, в подмосковном Королёве Шойгу наглядно продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, где собираются высокоточные средства поражения.
Как подчеркнул министр, предприятие обладает всеми необходимыми резервами, персоналом и производственными мощностями, поэтому, вполне может справиться с поставленной «жёсткой» задачей.
Согласно информации на сайте КТРВ, она, в частности, занимается разработкой, производством и модернизацией комплексов стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия классов «воздух-поверхность», «воздух-воздух», унифицированных систем морского вооружения, ракетно-космической техники и радиоэлектронного оборудования.
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