Шойгу прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Шойгу объявил о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном

В заявлении ведомства говорится, что на встрече будут обсуждаться проблемы международной и региональной безопасности, а также вопросы военного сотрудничества двух стран.

Ранее Сергей Шойгу объявил о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном. По его словам, стороны подготовили проект соглашения о создании единой системы ПВО для повышения надежности охраны границы в воздушном пространстве.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УзбекистанСергей Шойгу
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