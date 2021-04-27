Шойгу прибыл в Узбекистан с официальным визитом
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В заявлении ведомства говорится, что на встрече будут обсуждаться проблемы международной и региональной безопасности, а также вопросы военного сотрудничества двух стран.
Ранее Сергей Шойгу объявил о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном. По его словам, стороны подготовили проект соглашения о создании единой системы ПВО для повышения надежности охраны границы в воздушном пространстве.
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