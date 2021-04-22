Шойгу прибыл в Крым
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым на внеплановые учения, в ходе которых проверят боеготовность российских войск.
Глава ведомства облетел на вертолете районы дислокации солдат и техники, проверил готовность войск Южного военного округа и ВДВ.
Ранее Минобороны объявило о начале внезапных учений на территории Крыма. Они пройдут на полигоне Опук между Керчью и Феодосией. В свою очередь Вооруженные силы Украины 14 апреля провели учения на границе с Крымом. В них приняли участия танковые и артиллерийские подразделения.
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