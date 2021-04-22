Шойгу прибыл в Крым

Статус многодетной семьи на mos.ru за полгода оформили 16 тысяч москвичей Генеральную уборку города ведут тысячи работников столичного ЖКХ Строительство первого этапа улично-дорожной сети в Коммунарке завершится в 2022 году У голосового помощника в «Дневнике МЭШ» появились новые функции Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг