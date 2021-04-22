Шойгу прибыл в Крым

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым на внеплановые учения, в ходе которых проверят боеготовность российских войск.

Глава ведомства облетел на вертолете районы дислокации солдат и техники, проверил готовность войск Южного военного округа и ВДВ.

Украина провела военные учения возле Крыма

Ранее Минобороны объявило о начале внезапных учений на территории Крыма. Они пройдут на полигоне Опук между Керчью и Феодосией. В свою очередь Вооруженные силы Украины 14 апреля провели учения на границе с Крымом. В них приняли участия танковые и артиллерийские подразделения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Военные УченияРоссияУкраинаСергей ШойгуКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры