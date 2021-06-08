Шойгу прибыл с проверкой в Дагестан
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа, сообщают во вторник в военном ведомстве.
В рамках рабочей поездки министр проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии.
В частности, Шойгу проинспектирует пункт базирования кораблей в Махачкале, посетит Каспийск, учебную базу отряда борьбы с подводными диверсантами и завод «Дагдизель».
Ранее сообщалось, что Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов. Видео проверки появилось в интернете 8 июня. Министр отчитал сотрудников военкомата за отсутствие надлежащей техники.
«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Вы что, письма, как партизаны, в дупла засовываете? Это что за работа такая???» - возмутился глава Минобороны.
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