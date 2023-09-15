Шойгу посетил вертолетный завод «Прогресс» в Приморье
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на выпускающем вертолеты Ка-52 заводе «Прогресс» в городе Арсеньев в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.
Главе военного ведомства продемонстрировали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Как сообщил Шойгу директор «Прогресса» Сергей Шамшура, модернизированный Ка-52М получил новые системы радиолокационной станции, прицельного комплекса, вооружение с увеличенными характеристиками.
«В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолетов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла», — указал руководитель предприятия.
Кроме того, Шойгу показали тренажерный комплекс, на котором летчиков обучают нюансам пилотирования Ка-52М и использования радиоэлектроники.
В пятницу Сергей Шойгу проводит рабочую поездку в Приморском крае. Министр обороны уже посетил завод «Звезда», отмечает телеканал «360». Глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа, ход ремонта и модернизации атомных подводных лодок, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru