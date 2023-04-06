Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских заводах
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал сегодня с ревизией по своему профилю в Нижегородскую область Глава оборонного ведомства проинспектировал процесс выполнения государственного оборонного заказа на заводах, которые производят артиллерийские и авиационные боеприпасы.
Как информирует пресс-служба Минобороны, выпуск всего ряда продукции военного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе удалось нарастить в несколько раз за последнее время.
При этом, производители боеприпасов не намерены останавливаться на достигнутом, и будут продолжать расширение производства, констатировали на Фрунзенской набережной.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Минобороны РФ взяло на себя обеспечение безопасности на флангах в районе Бахмута. Об этом сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин после обращения с такой просьбой к Сергею Шойгу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru