Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских заводах

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал сегодня с ревизией по своему профилю в Нижегородскую область Глава оборонного ведомства проинспектировал процесс выполнения государственного оборонного заказа на заводах, которые производят артиллерийские и авиационные боеприпасы.

Как информирует пресс-служба Минобороны, выпуск всего ряда продукции военного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе удалось нарастить в несколько раз за последнее время.

При этом, производители боеприпасов не намерены останавливаться на достигнутом, и будут продолжать расширение производства, констатировали на Фрунзенской набережной.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Минобороны РФ взяло на себя обеспечение безопасности на флангах в районе Бахмута. Об этом сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин после обращения с такой просьбой к Сергею Шойгу.

