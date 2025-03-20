Шойгу пообещал очередь за российским оружием после СВО
После окончания специальной военной операции (СВО) на Украине за российским оружием выстроится большая очередь. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в ходе СВО российское оружие было «доведено до совершенства».
«Это системы ПВО, ударные беспилотники, модернизированная бронетехника, зенитные ракетные системы... поверьте мне, выстроится большая очередь», - заключил Шойгу.
Ранее над Сумской областью российским комплексом С-400 был сбит американский истребитель F-16, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru