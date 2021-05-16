Шойгу объявил о задействовании старообрядцев в подготовке спецназа
Старообрядцев, живущих в степях и тайге, привлекают к учениям сотрудников военных подразделений Сил специальных операций Минобороны. Задача отшельников – обучить военных способам выживания в экстремальных условиях жизни. Об этом глава ведомства Сергей Шойгу рассказал телеканалу «Звезда».
«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые», — пояснил министр.
Шойгу напомним, что россияне, живущие в условиях с непростым климатом, могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить». Каким именно навыкам старообрядцы обучат военных, глава Минобороны не стал уточнять.
По данным ТК «Звезда», учения спецподразделений в условиях труднопроходимой местности и низких температур прошли в Республике Тыва. Известно, что в планах ведомства - проведение аналогичных экспедиций на Алтае и в Кемеровской области.
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