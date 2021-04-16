Шойгу объяснил, за что получил звание Героя России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу получил звание Героя России за участие в ряде миротворческих операций. Об этом сам Шойгу рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

«Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, это Южная Осетия. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование», — отметил глава Минобороны.

По словам Шойгу, далее последовали операции в Абхазии и Приднестровье. Как отметил генерал, тогда «за очень короткий период» военные разработали алгоритм миротворчества и остановки войны.

Кроме того, министр рассказал, что впервые услышал о присвоении золотой звезды Героя России перед Парадом Победы.

«Проходил [первый президент РФ] Борис Николаевич [Ельцин]. И говорит: "Надо дать Героя"», — рассказал Шойгу.

Как отметил глава Минобороны, звание было присвоено ему спустя пять лет.

Указ о присвоении Сергею Шойгу звания Героя России был подписан 20 сентября 1999 года. Согласно документу, генерал получил золотую звезду за мужество и героизм при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях.

