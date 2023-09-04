Шойгу не ответил на вопрос о расследовании в отношении генерала Суровикина

Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать тему возможного расследования в отношении генерала армии Сергея Суровикина, который в августе, по неофициальным данным, был освобождён о должности главкома ВКС РФ.

Вопрос о том, «что с Суровикиным, и ведется ли в отношении него расследование», представители средств массовой информации задали главе Минобороны после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне. Шойгу не стал отвечать на этот вопрос.

Генерал Липовой назвал Афзалова временной фигурой на должности командующего ВКС

Ранее источник РИА Новости сообщи, что временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ вместо Суровикина стал начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.

Возможная замена главкома ВКС РФ Суровикина на генерала Афзалова не связана с мятежом ЧВК «Вагнер» 24 июня. Такую версию в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» озвучил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

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ФОТО: РИА Новости
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