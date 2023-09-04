Шойгу не ответил на вопрос о расследовании в отношении генерала Суровикина

Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать тему возможного расследования в отношении генерала армии Сергея Суровикина, который в августе, по неофициальным данным, был освобождён о должности главкома ВКС РФ.

Вопрос о том, «что с Суровикиным, и ведется ли в отношении него расследование», представители средств массовой информации задали главе Минобороны после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне. Шойгу не стал отвечать на этот вопрос.