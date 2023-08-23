Генерал Липовой назвал Афзалова временной фигурой на должности командующего ВКС
Генерал-майор авиации Сергей Липовой в эфире НСН заявил, что Афзалову дадут несколько месяцев, чтобы проявить себя, но на пост есть и другие кандидаты.
Генерал Виктор Афзалов назначен врио главкома Военно-космических сил, чтобы не привлекать лишнего внимания к ведомству, на пост есть и другие кандидаты, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. По данным РИА Новости, врио главкома Военно-космических сил России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Липовой считает, что окончательное решение еще не принято.
«То, что временно исполняющим обязанности назначен другой генерал, это временно исполняющий. Такие перестановки допускаются, когда окончательно не было принято решение, кто будет возглавлять ту или иную структуру. Афзалова специально назначили, чтобы не привлекать лишнего внимания к ведомству, разобраться в ситуации. Мы видим только верхушку айсберга», - объяснил он.
По его словам, у Афзалова будет несколько месяцев, чтобы проявить себя. При этом на должность главкома ВКС рассматриваются и другие кандидаты, добавил собеседник НСН.
«Афзалов – это пока временная фигура, генерал, который имеет определенный опыт. Время покажет, насколько он соответствует тем требованиям, которые предъявляются при назначении на должность командующего ВКС. Думаю, что он себя проявит. Как проявит, так и будет принято решение. Этот период может длиться от месяца до нескольких месяцев. Все будет зависеть от ситуации в зоне спецоперации, от работы ВКС. Этот процесс не такой быстрый, но он уже запущен. Не будем гадать, кто еще может рассматриваться на эту должность. Кадровая работа сейчас проводится несколько нестандартно. Если Минобороны РФ не допустит утечки, все будет в штатном режиме. Пока никаких информационных бомб не ожидается», - заключил он.
Новый главком ВКС Афзалов – человек непубличный. В телеграм-канале Минобороны РФ нет ни одного упоминания о нем, хотя он возглавляет штаб ВКС России уже четыре года. Едва ли не впервые он появился в информационном поле 12 июля, когда участвовал в совещании по видеосвязи с начштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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