Генерал Липовой назвал Афзалова временной фигурой на должности командующего ВКС

Генерал Виктор Афзалов назначен врио главкома Военно-космических сил, чтобы не привлекать лишнего внимания к ведомству, на пост есть и другие кандидаты, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. По данным РИА Новости, врио главкома Военно-космических сил России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Липовой считает, что окончательное решение еще не принято.