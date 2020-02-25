Шойгу назвал Язова настоящим патриотом
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Военачальник ушёл из жизни 25 февраля в возрасте 95 лет после продолжительной болезни.
Российский министр назвал Язова истинным офицером и настоящим патриотом. Шойгу упомянул тот факт, что Язов прошёл Великую Отечественную войну, а министром обороны СССР был назначен «в сложное для страны время» (в 1987 году), передает РИА Новости.
Шойгу также отметил вклад Язова в укрепление обороноспособности государства и его непримиримую борьбу с переписыванием истории.
Место похорон Язова пока не определено. Возможно, маршал будет похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
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