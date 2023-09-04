Шойгу допустил совместные военные учения России и Северной Кореи

Министр обороны Сергей Шойгу назвал вероятными совместные учения России с Северной Кореей. Его слова приводит РИА Новости.

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«Мы обсуждаем со всеми. Почему нет. Они же соседи» - сказал Шойгу.

Он напомнил, что Россия периодически проводит с Китаем «не просто учения, а совместное патрулирование».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:Минобороны РФСергей Шойгу

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