Шойгу назвал причину увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание России и её союзников, сообщает РИА Новости.
На заседании коллегии министерства обороны РФ он отметил, что агрессивная политика западных стран выражается, в том числе, во всесторонней поддержке вооружённых сил Украины и прямых поставках Киеву вооружения и боеприпасов.
По его словам, это и стало причиной, по которой было приянто решение с 1 января 2023 года увеличить численность российской армии.
«В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность Вооружённых сил на 137 тысяч военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования», - заключил министр.
Ранее Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, сообщает RT.
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