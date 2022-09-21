Шойгу назвал причину увеличения численности ВС РФ

На заседании коллегии министерства обороны РФ он отметил, что агрессивная политика западных стран выражается, в том числе, во всесторонней поддержке вооружённых сил Украины и прямых поставках Киеву вооружения и боеприпасов.

По его словам, это и стало причиной, по которой было приянто решение с 1 января 2023 года увеличить численность российской армии.

«В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность Вооружённых сил на 137 тысяч военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования», - заключил министр.

Ранее Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, сообщает RT.

