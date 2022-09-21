Шойгу: Россия воюет с коллективным Западом

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет с коллективным Западом, Украина истратила все свои запасы и теперь используются поставки от НАТО.

Об этом он заявил в специальном обращении к россиянам.

По его словам, Запад поставляет оружие Украине в огромных объемах.

«Вся натовская группировка работает в интересах Украины», - сказал он.

Частичная мобилизация объявлена в России, соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

