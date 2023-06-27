Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах
27 июня 202318:18
Куба остается важнейшим союзником России на Карибах, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.
Во вторник он проводит встречу с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой.
Шойгу напомнил, что Гавана поддерживает Россию в специальной военной операции на Украине, тем самым демонстрируя свое отношение к нашей стране.
Российский министр высоко оценил отношения с карибской страной, а также отметил высокий темп развития политического диалога между странами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru