Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах

Куба остается важнейшим союзником России на Карибах, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Запад» в зоне СВО

Во вторник он проводит встречу с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой.

Шойгу напомнил, что Гавана поддерживает Россию в специальной военной операции на Украине, тем самым демонстрируя свое отношение к нашей стране.

Российский министр высоко оценил отношения с карибской страной, а также отметил высокий темп развития политического диалога между странами.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
ТЕГИ:ДипломатияМинобороны РФСергей Шойгу

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