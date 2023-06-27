Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России на Карибах

Во вторник он проводит встречу с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой.

Шойгу напомнил, что Гавана поддерживает Россию в специальной военной операции на Украине, тем самым демонстрируя свое отношение к нашей стране.

Российский министр высоко оценил отношения с карибской страной, а также отметил высокий темп развития политического диалога между странами.



