Шойгу назвал число пленённых украинских военнослужащих

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общее количество пленённых украинских военнослужащих превысило шесть тысяч человек, сообщает РИА Новости.

СМИ: Зеленский признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с «Азовстали»

В ходе селекторного совещания он отметил, что за последние пять дней «в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины».

«Их общее количество составляет 6489 человек», - уточнил министр.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал как можно скорее провести обмен пленными России и Украины, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУПленныеМинобороны РФСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры