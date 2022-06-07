Шойгу назвал число пленённых украинских военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общее количество пленённых украинских военнослужащих превысило шесть тысяч человек, сообщает РИА Новости.
В ходе селекторного совещания он отметил, что за последние пять дней «в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины».
«Их общее количество составляет 6489 человек», - уточнил министр.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал как можно скорее провести обмен пленными России и Украины, сообщает RT.
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