Шойгу: Контракты с Минобороны подписали уже 114 тысяч человек

Контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, добровольцами в зону боевых действий отправились еще 52 тысячи бойцов. Шойгу отметил, что они имеют высочайшую мотивацию. Министр подчеркнул, что российские власти не видят необходимости в новых добровольцах для спецоперации на Украине.

Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по набору контрактников идет «очень неплохо». По его словам, подготовкой контрактников занимается один из заместителей министра обороны, и эта подготовка налажена, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
ТЕГИ:РоссияСергей Шойгу

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